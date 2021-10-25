Лавров назвал фантазиями слова главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями слова главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. По её словам, воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" РФ.

"Как сказала эта госпожа, как её там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр. — Прим. Лайфа), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием, — это всё фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет её фанатов", — отметил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд.

По словам Лаврова, Россия концентрируется на реальности, в отличие от альянса. В связи с этим министр выразил надежду, что Норвегия, являясь членом НАТО, сохранит прагматичный подход в данной ситуации, "держа в уме важность" отношений с Москвой.