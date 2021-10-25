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Лавров назвал фантазиями слова главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании Москвы

Министр выразил надежду, что Норвегия, являясь членом НАТО, сохранит прагматичный подход в данной ситуации, "держа в уме важность" отношений с РФ.

25 октября, 17:35
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60511/photos/58923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями слова главы военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. По её словам, воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" РФ.

"Как сказала эта госпожа, как её там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр. — Прим. Лайфа), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием, — это всё фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет её фанатов", — отметил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд.

Минобороны России вручило ноту военному атташе Германии

Минобороны России вручило ноту военному атташе Германии

По словам Лаврова, Россия концентрируется на реальности, в отличие от альянса. В связи с этим министр выразил надежду, что Норвегия, являясь членом НАТО, сохранит прагматичный подход в данной ситуации, "держа в уме важность" отношений с Москвой.

Лавров: Отношений России и НАТО просто нет

Лавров: Отношений России и НАТО просто нет

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО необходимо чётко продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Она уверена, что альянсу следует ясно реагировать на действия и угрозы со стороны Москвы. При этом в Бундестаге раскритиковали заявление главы оборонного ведомства и призвали не усложнять работу нового правительства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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