Лавров: Отношений России и НАТО просто нет

Отношения России и Североатлантического альянса нельзя назвать катастрофическими, ведь их просто нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я бы не назвал отношения России и НАТО катастрофическими, ведь для этого должно быть хоть что-то. Однако их просто нет", — сказал дипломат на совместном брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд.

По словам Лаврова, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными России, назвав нашу страну и Китай угрозами. Кроме того, глава МИД РФ заметил, что его хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, заявляет сейчас, что НАТО должно нести ответственность за безопасность всего мира.