Лавров: Отношений России и НАТО просто нет
По словам дипломата, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными РФ, назвав нашу страну и Китай угрозами.
Фото © МИД РФ
Отношения России и Североатлантического альянса нельзя назвать катастрофическими, ведь их просто нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я бы не назвал отношения России и НАТО катастрофическими, ведь для этого должно быть хоть что-то. Однако их просто нет", — сказал дипломат на совместном брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд.
По словам Лаврова, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными России, назвав нашу страну и Китай угрозами. Кроме того, глава МИД РФ заметил, что его хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, заявляет сейчас, что НАТО должно нести ответственность за безопасность всего мира.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.
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