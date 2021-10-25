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Лавров: Отношений России и НАТО просто нет

По словам дипломата, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными РФ, назвав нашу страну и Китай угрозами.

25 октября, 17:22
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Отношения России и Североатлантического альянса нельзя назвать катастрофическими, ведь их просто нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я бы не назвал отношения России и НАТО катастрофическими, ведь для этого должно быть хоть что-то. Однако их просто нет", — сказал дипломат на совместном брифинге с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд.

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По словам Лаврова, в альянсе решили, что не хотят быть дружественными России, назвав нашу страну и Китай угрозами. Кроме того, глава МИД РФ заметил, что его хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, заявляет сейчас, что НАТО должно нести ответственность за безопасность всего мира.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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