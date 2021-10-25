Стало известно, почему убийца девочки из Вологды была лишена родительских прав
Позднее Ульяна Ланская пыталась добиться отмены этого решения и предоставляла документы, но суд отнёсся к ним критически и отказал.
Ульяна Ланская. Фото © VK / Пресс-служба судов Вологодской области
Обвиняемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская в ноябре 2019 года была лишена родительских прав в отношении старшего сына и ограничена в правах на младшую дочь из-за навязчивой идеи провести ей операцию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
"В ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил Ульяну Ланскую родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей", — сказано в записи.
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Суд постановил, что оставлять девочку с матерью, постоянно находящейся в неустойчивом психологическом состоянии и имеющей навязчивые идеи о хирургическом вмешательстве без заключения врача, опасно для ребёнка.
В прошлом году женщина попыталась добиться отмены этого решения, пояснив, что у неё есть квартира, доход и сбережения для содержания детей. Также она предоставила справку о том, что психически здорова, но суд критически отнёсся к этим документам и отказал ей. При этом в пресс-службе добавили, что решения о признании Ланской недееспособной инстанция не принимала.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. 18 октября стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Её бывшая коллега рассказала, что злоумышленница уже пыталась похитить детей. Суд отправил женщину под стражу на два месяца.
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