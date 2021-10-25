Стало известно, почему убийца девочки из Вологды была лишена родительских прав

Обвиняемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде Ульяна Ланская в ноябре 2019 года была лишена родительских прав в отношении старшего сына и ограничена в правах на младшую дочь из-за навязчивой идеи провести ей операцию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

"В ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил Ульяну Ланскую родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей", — сказано в записи.

Суд постановил, что оставлять девочку с матерью, постоянно находящейся в неустойчивом психологическом состоянии и имеющей навязчивые идеи о хирургическом вмешательстве без заключения врача, опасно для ребёнка.