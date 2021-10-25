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Убийца, жестоко расправившаяся с девочкой в Вологде, выцарапала на месте преступления страшную фразу

У следствия возникли сомнения в психическом состоянии женщины, в отношении неё назначена судебная психиатрическая экспертиза.

25 октября, 15:59

Фото © VK / Сергей Воропанов и LIFE

Дело погибшей 9-летней девочки из Вологды с каждым днём обрастает всё большими подробностями. В квартире 40-летней Ульяны Ланской, где следователи нашли обезображенное тело школьницы, на одной из стен была обнаружена надпись, вырезанная ножом на обоях. Об этом НТВ рассказал следователь Александр Сапогов.

Была надпись на обоях, выцарапанная ножом: "Будьте вы смертны"

Александр Сапогов

Подозреваемая в убийстве Ульяна Ланская. Фото © LIFE

Подозреваемая в убийстве Ульяна Ланская. Фото © LIFE

Подозреваемая в расправе Ланская заманила девочку домой сладостями, а затем избила её и изрезала ножом, уделив особое внимание лицу. Школьницу даже не могли показать родителям, пока не восстановили её тело. Ланскую задержала в Карелии, куда она сбежала после убийства. Её заключили под стражу на два месяца. От всех обвинений женщина отказалась, заявив, что преступление совершили некие мужчины-алкоголики, снимавшие раньше у неё квартиру.

Фото © VK / Сергей Воропанов

Фото © VK / Сергей Воропанов

Преступница уже пыталась совершить ужасное, выследив детей бывшей коллеги и собираясь их похитить из детского сада. Однако бдительность воспитателя спасла малышей. У Ланской тоже есть сын, но её лишили родительских прав, поэтому мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Женщина окончила факультет иностранных языков и занималась репетиторством, поэтому, как столько детей рядом с ней чудом избежали опасности, неизвестно.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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