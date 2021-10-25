Убийца, жестоко расправившаяся с девочкой в Вологде, выцарапала на месте преступления страшную фразу

Дело погибшей 9-летней девочки из Вологды с каждым днём обрастает всё большими подробностями. В квартире 40-летней Ульяны Ланской, где следователи нашли обезображенное тело школьницы, на одной из стен была обнаружена надпись, вырезанная ножом на обоях. Об этом НТВ рассказал следователь Александр Сапогов.

Была надпись на обоях, выцарапанная ножом: "Будьте вы смертны" Александр Сапогов

Подозреваемая в убийстве Ульяна Ланская. Фото © LIFE

Подозреваемая в расправе Ланская заманила девочку домой сладостями, а затем избила её и изрезала ножом, уделив особое внимание лицу. Школьницу даже не могли показать родителям, пока не восстановили её тело. Ланскую задержала в Карелии, куда она сбежала после убийства. Её заключили под стражу на два месяца. От всех обвинений женщина отказалась, заявив, что преступление совершили некие мужчины-алкоголики, снимавшие раньше у неё квартиру.

Фото © VK / Сергей Воропанов