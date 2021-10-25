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Пираты атаковали панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе

К судну подошёл военный российский танкер "Академик Пашин", сейчас он находится рядом.

25 октября, 19:01
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:462053/mmsi:372045000/imo:8413887/vessel:MSC_LUCIA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marinetraffic.com</a></p>

Фото © marinetraffic.com

Пираты совершили нападение на контейнеровоз MSC Lucia в Гвинейском заливе. Об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Отмечается, что всё произошло у берегов Нигерии. Пираты высадились на борт судна, идущего под флагом Панамы. Судам, проходящим через этот район, рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность.

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По данным портала Maritime Bulletin, к судну подошёл военный российский танкер "Академик Пашин", который сейчас стоит рядом с контейнеровозом, шедшим из Того в Камерун. О дополнительных действиях не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин призвал объединиться под эгидой ООН для борьбы с морскими пиратами. Он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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