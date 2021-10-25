Пираты атаковали панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе

Пираты совершили нападение на контейнеровоз MSC Lucia в Гвинейском заливе. Об этом сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Отмечается, что всё произошло у берегов Нигерии. Пираты высадились на борт судна, идущего под флагом Панамы. Судам, проходящим через этот район, рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность.

По данным портала Maritime Bulletin, к судну подошёл военный российский танкер "Академик Пашин", который сейчас стоит рядом с контейнеровозом, шедшим из Того в Камерун. О дополнительных действиях не уточняется.