Отчаянный поворот: Что пишут западные СМИ об итогах "Большого Валдая" с Путиным и о европейском энергокризисе Журналист Дмитрий Шестопалов — о том, как иностранная пресса восприняла речь президента Путина, который заявил, что Россия на фоне кризиса готова быстро увеличить поставки природного газа в Евросоюз. 25 октября, 17:10 Фото © Shutterstock

В контексте обсуждения путей выхода из европейского энергетического кризиса иностранная пресса продолжает транслировать мысль о вынужденной необходимости договариваться с Россией. Газета The Washington Post отмечает, что "Европа должна прийти к компромиссу с Владимиром Путиным по газу", потому что её нынешняя энергетическая система "предоставляет ему все рычаги влияния". Вместе с тем в западных медиа также растёт осознание "неотложной необходимости" сертификации трубопровода "Северный поток – 2", который, по их мнению, в итоге всё же станет "разменной монетой". В этой связи мировые издания широко цитируют заявление российского президента о готовности России быстро увеличить поставки природного газа в ЕС, если регулирующие органы разрешат начать эксплуатацию нового трубопровода.

Журнал Politico приводит высказывание премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который попросил своих европейских коллег "избавиться от мысли", что они когда-либо смогут отказаться от своей зависимости от Москвы как крупного поставщика природного газа. При этом Москве по-прежнему пытаются ставить в вину то, что она использует сложную ситуацию на энергетических рынках, "хотя могла бы и помочь Европе".

Широкое распространение также получило заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего Россию в проведении политики "газового шантажа". Кроме того, в новом интервью Der Spiegel глава немецких "зелёных" Анналена Бербок вновь критически высказалась о действиях России, также назвав их "шантажом", и в очередной раз повторила тезис о необходимости избавиться от энергетической зависимости от Москвы. Примечательна публикациях Der Tagesspiegel, в которой автор называет подобные "панические" заявления "жалкими", считая, что они уже вряд ли что-либо изменят, а лишь вызовут негативную реакцию российского руководства.

Обращает на себя внимание в целом распространение в немецкой прессе довольно взвешенных материалов, в которых эксперты фокусируются на экономической составляющей нынешнего энергетического кризиса в Европе, возлагая основную вину за него на европейские страны.

Die Welt приводит совместное заявление председателей комитетов Бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клауса Эрнста и Петера Рамзауэра, в котором они раскритиковали А. Бербок, заявив об отсутствии каких-либо свидетельств "шантажа" со стороны России и доказательств её причастности к росту цен на энергоносители. При этом они выступили за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". В этом их поддержал и глава победившей на прошедших выборах Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс в интервью газете Augsburger Allgemeinen.

"CNN выпустил аналитический материал, автор которого обвиняет коллективный Запад в том, что он своим "истеричным отношением" к России и "нежеланием по-настоящему понять" Владимира Путина "собственноручно создал на мировой арене самую опасную версию президента России". Указывая на нынешнюю ситуацию вокруг энергетического кризиса в качестве"наиболее свежего примера мощи Москвы", автор заявляет, что "Кремль больше не ищет одобрения Запада".

Авторы Дмитрий Шестопалов