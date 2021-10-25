В Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции
Безоболочное взрывное устройство сдетонировало перед головным автомобилем, обошлось без пострадавших.
Фото © Минобороны РФ
В Сирии была совершена попытка подрыва колонны российской военной полиции. Как сообщили в Минобороны РФ, обошлось без жертв среди военнослужащих России.
Как рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, случилось это сегодня, в 08:55 (совпадает с мск), во время патрулирования российской военной полицией трассы М5 в провинции Дераа, в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен.
"Перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — сообщил Кулить.
Как рассказывал Лайф, ранее в Сирии один российский военный погиб, трое ранены при подрыве броневика. Взрыв тогда тоже прогремел при проверке маршрута патрулирования военной полиции.
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