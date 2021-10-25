В Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции

В Сирии была совершена попытка подрыва колонны российской военной полиции. Как сообщили в Минобороны РФ, обошлось без жертв среди военнослужащих России.

Как рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить, случилось это сегодня, в 08:55 (совпадает с мск), во время патрулирования российской военной полицией трассы М5 в провинции Дераа, в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен.

"Перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства", — сообщил Кулить.