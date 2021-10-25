Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять
По версии пенсионера, глаз на недвижимость положила соседка и неоднократные обращения в правоохранительные органы не давали результата.
Владимир Р. Фото © Telegram / SHOT
Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры несколько месяцев жаловался в различные инстанции на то, что кто-то якобы хочет отнять у него жилплощадь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, уточняя, что с апреля было зафиксировано семь таких обращений.
Так, 29 апреля и 15 мая Владимир Р. обращался с заявлением, что его завещание составлено неверно и в отношении него совершено мошенничество. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано.
Спустя два месяца, 15 и 18 августа, мужчина просил помочь ему в приватизации квартиры. А уже 20 августа зафиксирована жалоба на его соседку Галину Загриеву. По утверждению Владимира Р., он составил с соседями договор ренты по уходу за ним, якобы всё это стоило 300 тысяч рублей.
Конфликт на этом не был исчерпан. Буквально за пару дней до взрыва, 23 октября, он дважды обратился в полицию с заявлением о том, что соседка Загриева оформила его квартиру на своё имя.
Лайф рассказывал, что в результате взрыва произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажей. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, по данным Лайфа, их число возросло до четырёх. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. По предварительным данным, больше людей под обломками нет.
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