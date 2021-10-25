Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять

Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры несколько месяцев жаловался в различные инстанции на то, что кто-то якобы хочет отнять у него жилплощадь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT, уточняя, что с апреля было зафиксировано семь таких обращений.

Так, 29 апреля и 15 мая Владимир Р. обращался с заявлением, что его завещание составлено неверно и в отношении него совершено мошенничество. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

Спустя два месяца, 15 и 18 августа, мужчина просил помочь ему в приватизации квартиры. А уже 20 августа зафиксирована жалоба на его соседку Галину Загриеву. По утверждению Владимира Р., он составил с соседями договор ренты по уходу за ним, якобы всё это стоило 300 тысяч рублей.