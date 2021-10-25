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Единственного польского космонавта поймали пьяным за рулём

Гермашевский летал на орбиту на советском корабле в 1978 году, участвовал в научных экспериментах на советской станции.

25 октября, 19:41
<p>Фото © ТАСС / Zeus</p>

Фото © ТАСС / Zeus

Мирослав Гермашевский, который является первым и единственным польским космонавтом, пойман пьяным за рулём. П данным радио "Зет", 80-летний Герой Советского Союза был задержан в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства в центральной Польше.

"Двигавшееся зигзагом "Вольво" заметили полицейские из уголовного розыска, которые сообщили об этом дорожной полиции. Они задержали водителя для проверки. Оказалось, что в его организме 0,56 промилле алкоголя", — сообщил СМИ представитель пресс-службы полиции в Радоме Рафал Ежак.

После положенных в таком случае процедур Гермашевского отпустили. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или даже срока до двух лет.

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Мирослав Гермашевский побывал в космосе в 1978 году. Отправился он туда на советском корабле "Союз-30". На станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах

Ранее Лайф рассказывал, как пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения. Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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