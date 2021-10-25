Единственного польского космонавта поймали пьяным за рулём
Гермашевский летал на орбиту на советском корабле в 1978 году, участвовал в научных экспериментах на советской станции.
Фото © ТАСС / Zeus
Мирослав Гермашевский, который является первым и единственным польским космонавтом, пойман пьяным за рулём. П данным радио "Зет", 80-летний Герой Советского Союза был задержан в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства в центральной Польше.
"Двигавшееся зигзагом "Вольво" заметили полицейские из уголовного розыска, которые сообщили об этом дорожной полиции. Они задержали водителя для проверки. Оказалось, что в его организме 0,56 промилле алкоголя", — сообщил СМИ представитель пресс-службы полиции в Радоме Рафал Ежак.
После положенных в таком случае процедур Гермашевского отпустили. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или даже срока до двух лет.
Мирослав Гермашевский побывал в космосе в 1978 году. Отправился он туда на советском корабле "Союз-30". На станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения. Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.
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