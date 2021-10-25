Единственного польского космонавта поймали пьяным за рулём

Мирослав Гермашевский, который является первым и единственным польским космонавтом, пойман пьяным за рулём. П данным радио "Зет", 80-летний Герой Советского Союза был задержан в Гостынинском районе Мазовецкого воеводства в центральной Польше.

"Двигавшееся зигзагом "Вольво" заметили полицейские из уголовного розыска, которые сообщили об этом дорожной полиции. Они задержали водителя для проверки. Оказалось, что в его организме 0,56 промилле алкоголя", — сообщил СМИ представитель пресс-службы полиции в Радоме Рафал Ежак.

После положенных в таком случае процедур Гермашевского отпустили. Ему грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или даже срока до двух лет.

Мирослав Гермашевский побывал в космосе в 1978 году. Отправился он туда на советском корабле "Союз-30". На станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах