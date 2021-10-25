Калининградская и Смоленская области вводят нерабочие дни с 28 октября

Раньше общефедеральных нерабочих дней решено ввести антикоронавирусные ограничения в Калининградской области.

"Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России", — говорится в сообщении правительства Калининградской области.

Кроме прочих мер, в школах Калининградской области с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Многие образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Общепит будет работать навынос. Организации, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, на 70% переводят на удалёнку. Гостиницы принимают посетителей только по QR-коду. Матчи футбольного клуба "Балтика" и волейбольного "Локомотива" должны проходить в период выходных без зрителей. Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов.

Такое же решение по введению нерабочих дней принято и в Смоленской области. Там так же с 28.10.2021 по 29.10.2021 вводится режим ограничения. Не распространяется он, как сказано в сообщении правительства региона, на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. В регионе на этот период приостанавливается доступ в объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом. В образовательных учреждениях объявляются каникулы.