Калининградская и Смоленская области вводят нерабочие дни с 28 октября
Регионы получили полномочия принимать такие решения, исходя из уровня заболеваемости внутри субъекта.
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Раньше общефедеральных нерабочих дней решено ввести антикоронавирусные ограничения в Калининградской области.
"Начиная с четверга, 28 октября, и до 7 ноября включительно не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России", — говорится в сообщении правительства Калининградской области.
Кроме прочих мер, в школах Калининградской области с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Многие образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Общепит будет работать навынос. Организации, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, на 70% переводят на удалёнку. Гостиницы принимают посетителей только по QR-коду. Матчи футбольного клуба "Балтика" и волейбольного "Локомотива" должны проходить в период выходных без зрителей. Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов.
Такое же решение по введению нерабочих дней принято и в Смоленской области. Там так же с 28.10.2021 по 29.10.2021 вводится режим ограничения. Не распространяется он, как сказано в сообщении правительства региона, на федеральные учреждения культуры и здравоохранения. В регионе на этот период приостанавливается доступ в объекты розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом. В образовательных учреждениях объявляются каникулы.
Ранее Лайф сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова отказалась считать нерабочие дни локдауном. Она объяснила, что такая мера нужна, чтобы разорвать цепочки передачи коронавируса.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют. Медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни. Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.
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