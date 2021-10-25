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Apple выпустила macOS Monterey, но не для всех

Владельцы некоторых ноутбуков и компьютеров от этой компании не смогут установить обновление.

25 октября, 20:27
<p>Фото © Apple</p>

Фото © Apple

Apple выпустила обновление операционной системы macOS под названием Monterey. Одно из новшеств в ней — универсальное управление (Universal Control), позволяющее быстро переключаться между iPad и Mac, которое позволяет использовать устройства в качестве единого пространства для работы мышью.

Помимо прочего, в новой операционной системе появилась функция AirPlay для Mac — теперь можно выбрать на iPhone или iPad компьютер для воспроизведения контента, например, из Apple TV.

Также в системе изменился дизайн браузера Safari. Панель вкладок и строка поиска объединились. Однако пользователи могут вернуть прежнее оформление.

Вдобавок к этому Apple представила Apple Fitness+ в России. Этот сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в РФ и ещё 14 странах 3 ноября. Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно.

Согласно обновлённым системным требованиям, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

Apple показала за последние двадцать лет худший вариант новинок

Apple показала за последние двадцать лет худший вариант новинок

А ранее Лайф рассказывал, что Apple презентовала два новых компьютерных процессора — M1 Pro и M1 Max. Разработчики отмечают, что чипы работают ещё быстрее, а также оптимально подходят для профессиональных задач. В них компания исправила недочёты предшественника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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