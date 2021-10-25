Итальянский шеф-повар назвал российский способ готовить пасту варварским

Промывать отваренную пасту холодной водой и поливать её растительным маслом, как это принято у российских хозяек, — это варварство, считает итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти. Автор концепций ресторанов Ugolek и Pinch и Sartoria Lamberti добавил, что сам идёт на небольшую хитрость и готовит макаронные изделия меньше положенного времени.

"Обычно на этикетке указывают среднее время готовности — 10–12 минут, мой секрет — выключить плиту за четыре минуты до этого. Варить 6,5 минуты, затем откинуть на дуршлаг, разогреть сковороду, выложить туда пасту вместе с оставшейся от варки водой. Прогреть три-четыре минуты до готовности — баста", — поделился секретом Ламберти с "Газетой.Ru".

Также знаменитый повар подсказал кулинарам, что при выборе пасты нужно ориентироваться на отметки IGT и DOP на упаковке, поскольку они гарантируют качество продукта. К тому же он призвал обращать внимание на место производства — лучшая итальянская паста производится в коммуне Гарньяно и Неаполе. А самый быстрый рецепт пасты — это спагетти aglio olio, отметил Ламберти.

"В двух столовых ложках оливкового масла обжарить чеснок и перец. Пасту отварить al dente, воду слить, прогреть на сковороде с чесноком. Влить оставшееся масло, немного воды от варки пасты, перемешать и выложить на тарелку. Украсить перцем и зеленью", — раскрыл Ламберт секрет приготовления aglio olio в честь Всемирного дня пасты, учреждённого в Риме в 1995 году.