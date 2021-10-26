НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Айдахо неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Люди публикуют видео в соцсетях, на котором внутри опустевшего здания слышна перестрелка.

25 октября, 21:01
<p>Фото © Twitter / BrentKBOI</p>

Фото © Twitter / BrentKBOI

В американском штате Айдахо, в Айдахо-Сити, неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре Boise Towne Square Mall. По предварительным данным, есть раненые.

"Офицеры отправлены на проверку сообщения о стрельбе в торговом центре по улице N. Milwaukee. Просим жителей избегать этого района", — говорится в сообщении местного департамента полиции.

В Кремле не обсуждали идею введения охраны школ силами Росгвардии

В Кремле не обсуждали идею введения охраны школ силами Росгвардии

Подробности пока не приводятся. По данным The Independent, может быть ранено несколько человек, о жертвах не сообщается. Местные жители публикуют в соцсетях видео, на котором слышны выстрелы в пустом торговом центре.

Ранее Лайф сообщал, что в США три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке. В ходе потасовки неизвестный достал пистолет и выстрелил в толпу возле дома.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1