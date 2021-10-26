В Айдахо неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

В американском штате Айдахо, в Айдахо-Сити, неизвестный открыл стрельбу по людям в торговом центре Boise Towne Square Mall. По предварительным данным, есть раненые.

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/5baStQFkKr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 25, 2021

"Офицеры отправлены на проверку сообщения о стрельбе в торговом центре по улице N. Milwaukee. Просим жителей избегать этого района", — говорится в сообщении местного департамента полиции.

Подробности пока не приводятся. По данным The Independent, может быть ранено несколько человек, о жертвах не сообщается. Местные жители публикуют в соцсетях видео, на котором слышны выстрелы в пустом торговом центре.