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В Татарстане сын избил отца до смерти из-за алкоголизма и прогулов на работе

Молодой человек свою вину частично признал. Он задержан, решается вопрос об аресте.

25 октября, 20:56
<p>Фото ©Pixabay</p>

Фото ©Pixabay

В городе Зеленодольске, в Татарстане, в квартире обнаружили тело 57-летнего местного жителя. Оказалось, что накануне он поругался с сыном из-за своей попойки. 19-летний подозреваемый в убийстве был задержан и частично признал вину.

"По предварительным данным, подозреваемый сделал отцу замечание, почему тот употребляет спиртное и не пошёл на работу. Мужчина обругал сына, за что тот нанёс ему несколько ударов кулаком по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — сообщает СУ СКР по Татарстану.

Решается вопрос об аресте молодого человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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