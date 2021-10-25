В Татарстане сын избил отца до смерти из-за алкоголизма и прогулов на работе
Молодой человек свою вину частично признал. Он задержан, решается вопрос об аресте.
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В городе Зеленодольске, в Татарстане, в квартире обнаружили тело 57-летнего местного жителя. Оказалось, что накануне он поругался с сыном из-за своей попойки. 19-летний подозреваемый в убийстве был задержан и частично признал вину.
"По предварительным данным, подозреваемый сделал отцу замечание, почему тот употребляет спиртное и не пошёл на работу. Мужчина обругал сына, за что тот нанёс ему несколько ударов кулаком по различным частям тела. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — сообщает СУ СКР по Татарстану.
Решается вопрос об аресте молодого человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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