Посол России в США призвал не допустить гонку вооружений

Россию не устраивает положение дел в области развёртывания ракет средней и меньшей дальности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что предстоит непростой разговор с США по этой теме. Важно не допустить гонки вооружений.

"Мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара. Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги", — заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте.

Антонов также подчеркнул, что важно и необходимо обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники, с акцентом на те системы, которые способны решать стратегические задачи.