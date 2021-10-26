Посол России в США призвал не допустить гонку вооружений
Анатолий Антонов подчеркнул, что предстоит непростой разговор с Вашингтоном по поводу РСМД.
Фото ©Facebook/МИД РФ
Россию не устраивает положение дел в области развёртывания ракет средней и меньшей дальности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что предстоит непростой разговор с США по этой теме. Важно не допустить гонки вооружений.
"Мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара. Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги", — заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте.
Антонов также подчеркнул, что важно и необходимо обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники, с акцентом на те системы, которые способны решать стратегические задачи.
Как сообщал Лайф ранее, Путин с сожалением рассказал о гонке вооружений с США. При этом Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном на этот счёт, добавил российский лидер.
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