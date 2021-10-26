Родственники семерых российских туристов, задержанных по подозрению в поджоге леса в Турции, обратились к вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову. Правозащитник рассказал, что адвокаты намереваются обжаловать решение об аресте россиян. Он отметил, что при этом сами обвинения выглядят достаточно странно и неубедительно.

"То, что наши соотечественники сами сообщили в службу спасения о том, что там есть возгорания, пытались потушить какой-то пожар, показывает, что действительно никакой вины быть не могло", — заявил Мельников в беседе с RT.

По словам Мельникова, россияне сейчас находятся в следственном изоляторе недалеко от Антальи. Правозащитник высказал своё изумление по поводу того, что их вообще поместили под стражу: "Они никакие не опасные преступники, зачем их надо сажать в СИЗО, не понимаю". Он также отметил, что "сам факт непредумышленного поджога предполагает как вариант, что кто-то не затушил костёр".

"Сейчас обвинение выглядит следующим образом: они собрались, договорились заранее непредумышленно не затушить костёр? Как такое могло быть? Это просто смешно, если бы не было так грустно", — заключил Мельников.