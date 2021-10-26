Мясников рассказал, кто становится источником новых мутаций ковида

Новые мутации коронавируса будут появляться в мире не реже двух раз в месяц. Речь идёт именно о тех версиях болезни, которые будут выходить в массы, говорит главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

"Десятки новых вариаций появляются среди больных людей с нарушенным иммунитетом, они тяжело болеют и в их телах мутации развиваются в тысячи раз быстрее, чем развивались бы в природе. То есть источник новых штаммов — тяжело болеющие с нарушенным иммунитетом", — пояснил Александр Мясников в беседе с Ura.ru.

Специалист считает, что новые мутации не станут опаснее или смертельнее, но однозначно будут более заразными. Мясников объясняет это тем, что вирус стремится не убить своих носителей, а распространиться через них.

"Сегодняшние вакцины в целом защищают от новых штаммов, потому что все мутации появляются внутри белкового шипа коронавируса. А вакцина вызывает антитела к целому шипу, и если в белковом есть какое-то изменение, то это не важно, потому что вакцина покрывает весь шип", — подытожил собеседник агентства.