Специалисты Национального института здоровья (США) зафиксировали самый длительный подтверждённый случай CoViD-19, который продолжался 355 дней. 47-летнюю женщину с высокой температурой и кашлем госпитализировали в мае 2020 года. Пациентка болела лимфомой и полностью вылечилась от неё, но из-за терапии иммунная система почти полностью лишилась B-клеток. Спустя месяц её из больницы выписали, но ежемесячные тесты на коронавирус оставались положительными.

В марте 2021-го концентрация вируса в организме женщины вновь повысилась — и её вернули в больницу. Анализ генома вируса из организма пациентки спустя десять месяцев после заражения показал, что он принадлежит к штамму B.1.332, который ко времени исследования уже практически не циркулировал. Это доказало то, что женщина не заражалась повторно, а патоген всё это время оставался в её организме. Однако также образец генома показал около двух десятков мутаций в спайковом белке, которые обычно возникают у пациентов с сильным иммунитетом. Кроме того, почти полностью исчезли участки хромосом в генах ORF7b и ORF8. Они определяют защитную реакцию организма на коронавирус.

"В образце из организма женщины обнаружили смесь вирусов. Одни из них обладали этой делецией, а другие нет. Образец, взятый чуть позже, уже не имел вирусов без таких делеций. Вирусы с ней победили. Они оказались более конкурентоспособными и способными подавлять остальные варианты", — поделилась мнением с газетой "Известия" научный сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил удивление по поводу того, что пациентка в итоге выжила. К сожалению, добавил специалист, в основном такие больные умирают. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов по этому случаю заявил, что в организме онкологических пациентов происходит ускоренная эволюция. И если в популяции низкий процент вакцинированных, то вирус, "перескакивая" от непривитых к вакцинированным и обратно, тоже проходит ускоренную селекцию новых штаммов, это может привести к возникновению более агрессивных вариантов ﻿SARS-CoV-2.