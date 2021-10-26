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Под Саратовом врачи перепутали тела в морге

Жительница Ртищева пожаловалась на то, что её семья обнаружила подмену уже только во время похорон.

25 октября, 22:34

Фото © Flickr / flawijn.pix

Родственникам умершей жительницы города Ртищево в Саратовской области в морге выдали тело посторонней женщины. По факту заявления местной жительницы проверку организовали региональные управления МВД и СКР.

"По данным, размещённым в СМИ, в ходе проведения похорон 82-летней жительницы города Ртищево выяснилось, что для захоронения родственникам было выдано тело другой женщины… По данному факту организована доследственная проверка", сообщили в региональном управлении СК РФ.

Заявительница 1978 года рождения указала, что родственники узнали о подмене тела только во время похорон.

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А ранее Лайф рассказывал о том, что в Пермском крае ритуальщики перепутали могилы и дважды похоронили умершую женщину. Дочь покойной возмутило то, что без её ведома гроб с телом матери раскопали и перезахоронили.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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