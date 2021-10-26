Под Саратовом врачи перепутали тела в морге

Родственникам умершей жительницы города Ртищево в Саратовской области в морге выдали тело посторонней женщины. По факту заявления местной жительницы проверку организовали региональные управления МВД и СКР.

"По данным, размещённым в СМИ, в ходе проведения похорон 82-летней жительницы города Ртищево выяснилось, что для захоронения родственникам было выдано тело другой женщины… По данному факту организована доследственная проверка", — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Заявительница 1978 года рождения указала, что родственники узнали о подмене тела только во время похорон.