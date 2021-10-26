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"Мужики остались": Иностранцы восхитились словами Путина о недопустимости смены пола у детей

Российский лидер резко осудил трансгендерную идеологию, сравнив новую западную тенденцию "преступлением против человечности".

25 октября, 22:57
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66521" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

Читатели американского ультраправого сайта поддержали мнение президента России Владимира Путина о том, что учить детей, что мальчик может стать девочкой и наоборот, — чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.

"Боже, вот бы у нас в Британии у руля тоже был настоящий мужик", – пишет пользователь Gus Davies под статьей сайта Breitbart.

"Спасибо. А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?", – высказывает подобное мнение al-Fie.

Другие читатели считают, что мир с идей о смене пола "слетел с катушек", а настоящие мужчины при этом остались только в Восточной Европе.

"Виноваты слабые мужчины. Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", – пишет Elno tiger.

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Некоторые комментаторы в шутку заявили о решении переехать в Россию. Многие даже задались поиском конкретных способом такого переселения.

"Есть ли шанс получить убежище?", – спрашивает peter watson.

В итоге читатели пришли к выводу, что именно из-за нелюбви к тарнсгендерам Запад ненавидит Россию и Китай.

"Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев", – написал Mrangryextele.

А ранее Лайф рассказывал, что британцы призвали Путина спасти их от топливного кризиса. Некоторые даже заметили, что были бы рады, если бы президент России возглавил Соединённое Королевство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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