Читатели американского ультраправого сайта поддержали мнение президента России Владимира Путина о том, что учить детей, что мальчик может стать девочкой и наоборот, — чудовищный акт, граничащий с преступлением против человечности.

"Боже, вот бы у нас в Британии у руля тоже был настоящий мужик", – пишет пользователь Gus Davies под статьей сайта Breitbart.

"Спасибо. А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?", – высказывает подобное мнение al-Fie.

Другие читатели считают, что мир с идей о смене пола "слетел с катушек", а настоящие мужчины при этом остались только в Восточной Европе.

"Виноваты слабые мужчины. Мужики остались только в Восточной Европе и в России. Я видел их военную рекламу, русскую. Это вам не бесполезная американская армия, которая впрягается за ЛГБТ", – пишет Elno tiger.

Некоторые комментаторы в шутку заявили о решении переехать в Россию. Многие даже задались поиском конкретных способом такого переселения.

"Есть ли шанс получить убежище?", – спрашивает peter watson.

В итоге читатели пришли к выводу, что именно из-за нелюбви к тарнсгендерам Запад ненавидит Россию и Китай.

"Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев", – написал Mrangryextele.