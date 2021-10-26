Цукерберг заявил о хорошо спланированных попытках оклеветать Facebook

Глава американской компании Facebook считает, что предпринимаются скоординированные попытки оклеветать её. Об этом говорится в заявлении Марка Цукерберга на его странице в данной соцсети.

"Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это скоординированные усилия по выборочному использованию утёкших документов с целью представить искажённую картину о нашей компании", — отметил Цукерберг.

Он также высказался о политике, касающейся социальных сетей. По мнению Цукерберга, решение о медийном курсе компании — администраторы таких площадок не должны принимать самостоятельно. Иначе не избежать разбалансировки между понятиями социальной справедливости, свободы слова и борьбы с вредоносным контентом, между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка, убеждён глава "Фейсбука".

"Речь идёт в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно", — написал Цукерберг.