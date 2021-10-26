"И это только начало": Депутат Рады призвал Украину готовиться к голоду
Илья Кива предрёк стране болезни, холод и катастрофический конец из-за энергодефицита.
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Дефицит топлива на украинских тепловых электростанциях — только начало катастрофы, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Он призвал жителей Незалежной готовиться к голоду и смертям.
"Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…" — написал Кива у себя в фейсбуке.
Как рассказывал Лайф, ранее другой депутат Верховной рады предрёк украинской власти тяжёлые времена из-за недостатка угля в стране. По мнению нардепа, Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" за необходимыми ресурсами.
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