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"И это только начало": Депутат Рады призвал Украину готовиться к голоду

Илья Кива предрёк стране болезни, холод и катастрофический конец из-за энергодефицита.

25 октября, 23:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Дефицит топлива на украинских тепловых электростанциях — только начало катастрофы, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Он призвал жителей Незалежной готовиться к голоду и смертям.

"Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…" написал Кива у себя в фейсбуке.

На Украине запасли угля почти в четыре раза меньше, чем планировалось

На Украине запасли угля почти в четыре раза меньше, чем планировалось

Как рассказывал Лайф, ранее другой депутат Верховной рады предрёк украинской власти тяжёлые времена из-за недостатка угля в стране. По мнению нардепа, Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" за необходимыми ресурсами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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