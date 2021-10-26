Дефицит топлива на украинских тепловых электростанциях — только начало катастрофы, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Он призвал жителей Незалежной готовиться к голоду и смертям.

"Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…" — написал Кива у себя в фейсбуке.