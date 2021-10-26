Аналитик Bloomberg указал на "истинную" цель России при строительстве "Северного потока – 2"

Целью России при строительстве газопровода "Северный поток – 2" было создать путь для экспорта нефти и газа в Европу без посредников. Такое мнение в статье для Bloomberg изложил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.

Он отмечает, что России после распада Советского Союза пришлось иметь дело с тем, что её трубопроводы оказались на территории теперь независимых и не всегда дружественных государств. Это Украина, Молдавия, Польша, Чехия, Румыния, Болгария.

"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону, с точки зрения России", — пишет Джулиан Ли.

Он не считает удивительным то, что в такой ситуации Москва решила "положить конец своей зависимости от подобных связей". По мнению аналитика, "Северный поток – 2" как раз позволит России решить эту проблему. По этой же причине он не думает, что этот проект создавался как "газовая ловушка" для Европы, о чём уверяют в США.