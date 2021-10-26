Аналитик Bloomberg указал на "истинную" цель России при строительстве "Северного потока – 2"
Джулиан Ли не считает, что Москва собиралась создать "газовую ловушку" для Европы, как это представляют в США.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Целью России при строительстве газопровода "Северный поток – 2" было создать путь для экспорта нефти и газа в Европу без посредников. Такое мнение в статье для Bloomberg изложил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли.
Он отмечает, что России после распада Советского Союза пришлось иметь дело с тем, что её трубопроводы оказались на территории теперь независимых и не всегда дружественных государств. Это Украина, Молдавия, Польша, Чехия, Румыния, Болгария.
"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону, с точки зрения России", — пишет Джулиан Ли.
Он не считает удивительным то, что в такой ситуации Москва решила "положить конец своей зависимости от подобных связей". По мнению аналитика, "Северный поток – 2" как раз позволит России решить эту проблему. По этой же причине он не думает, что этот проект создавался как "газовая ловушка" для Европы, о чём уверяют в США.
Ранее стало известно о том, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук счёл запоздалым предложение Киева увеличить транзит газа со скидкой 50%. Украинская ГТС в любой момент может превратиться "в музей металлолома", для заключения тех или иных соглашений необходимо договариваться с Россией, уверен политик.
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