"Орбитальный риф": Безос заявил о планах построить свою космическую станцию
Как сообщает Blue Origin, использоваться объект будет широко, в том числе для туризма и исследований.
Фото ©Blue Origin
Космический бизнес-парк планируют построить компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space на собственной космической станции. Её решили назвать "Орбитальный риф" (Orbital Reef). Станцию намерены разместить на низкой околоземной орбите, ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.
"Это уникальное направление предложит исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по стоимости комплексные услуги, в которых они нуждаются, включая космические перевозки и логистику, размещение в космосе, размещение оборудования и операции, включая экипаж на борту", — сообщает Blue Origin.
На сайте компании также говорится, что воспользоваться услугами Orbital Reef смогут также кинематографисты. Станция будет использоваться как "бизнес-парк смешанного использования" в космосе. Там, как сообщают авторы проекта, найдётся место и для СМИ, для исследователей и бизнесменов, туристов и других клиентов компании.
Как сообщал Лайф ранее, капитан Кирк из "Звёздного пути" слетал в космос на корабле Безоса. Уильям Шетнер стал самым пожилым в истории астронавтом. Актёру и ещё трём членам экипажа удалось на несколько минут ощутить невесомость.
Напомним, предыдущий пилотируемый полёт ракеты New Shepard состоялся 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании — Джефф Безос. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.
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