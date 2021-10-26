Космический бизнес-парк планируют построить компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space на собственной космической станции. Её решили назвать "Орбитальный риф" (Orbital Reef). Станцию намерены разместить на низкой околоземной орбите, ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.

"Это уникальное направление предложит исследовательским, промышленным, международным и коммерческим клиентам конкурентоспособные по стоимости комплексные услуги, в которых они нуждаются, включая космические перевозки и логистику, размещение в космосе, размещение оборудования и операции, включая экипаж на борту", — сообщает Blue Origin.

На сайте компании также говорится, что воспользоваться услугами Orbital Reef смогут также кинематографисты. Станция будет использоваться как "бизнес-парк смешанного использования" в космосе. Там, как сообщают авторы проекта, найдётся место и для СМИ, для исследователей и бизнесменов, туристов и других клиентов компании.