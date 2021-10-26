В пригороде Оксфорда зарезали IT-специалиста из Петербурга

В пригород Оксфорда в Великобритании убит российский IT-специалист Леонид Лабошин, который работал в Оксфордском университете. Об этом сообщили в полицейском управлении в долине Темзы. Убийство было совершено ещё 17 октября, однако детали дела не раскрывались.

Прежде сообщалось, что 31-летнему мужчине, который жил в Ботли, были нанесены ножевые ранения, в результате чего он умер на месте. Предполагаемого преступника задержали. Это 33-летний Юджин Коман, проживающий на улице Пиннокс-уэй. Следствие ещё идёт.

Согласно заявлению семьи Лабошина, которое теперь приводит полиция, он выпускник СпбГУ. Работал в группе, занимающейся проектом раннего диагностирования и хирургического лечения рака.

"Леонид был удивительно чутким, умным и одаренным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей", — отмечают родные убитого.