ICAO назвала возможную дату рассмотрения доклада по инциденту с бортом Ryanair
Представители организации говорят, что это может произойти только после получения всей необходимой информации.
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Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией 12 ноября. Об этом заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков.
"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", — сказал Гудков в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что пока не подводились промежуточные итоги, поскольку для этого необходимо полностью понимать ситуацию.
Лайф напоминает, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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