ICAO назвала возможную дату рассмотрения доклада по инциденту с бортом Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией 12 ноября. Об этом заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", — сказал Гудков в беседе с ТАСС.