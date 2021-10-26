НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ICAO назвала возможную дату рассмотрения доклада по инциденту с бортом Ryanair

Представители организации говорят, что это может произойти только после получения всей необходимой информации.

26 октября, 00:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией 12 ноября. Об этом заявил представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается", — сказал Гудков в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что пока не подводились промежуточные итоги, поскольку для этого необходимо полностью понимать ситуацию.

Лукашенко пообещал сажать любой самолёт при угрозе Белоруссии

Лукашенко пообещал сажать любой самолёт при угрозе Белоруссии

Лайф напоминает, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA — Роман Протасевич. После приземления он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1