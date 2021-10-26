Минцифры решило создать суперприложение для чиновников

Минцифры объявило тендер на разработку автоматизированных рабочих мест (АРМ) для госслужащих. Приложение объединит все федеральные органы исполнительной власти, ЦИК, региональные структуры и государственные внебюджетные фонды. Заказчики оценили работу в 487,7 млн рублей. Заявленная система должна быть рассчитана на 100 тысяч пользователей. В министерстве полагают, что новая платформа обеспечит независимость от санкционных рисков.

"В нём будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО", — рассказал газете "Коммерсант" директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Как отмечается в статье, в Минцифры планируют запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего до конца 2022 года. Средства выделяются в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика". Как уточнил источник, знакомый с планами цифровой трансформации госорганов, сейчас более 54% ведомств в РФ пользуется программным обеспечением Microsoft Exchange Server, но "из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий". По мнению экспертов, внедрение нового АРМ как минимум не увеличит риски утечек данных и даже поможет сконцентрировать всё деловое общение сотрудников органов власти в едином и безопасном инструменте.