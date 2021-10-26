Во Владивостоке пожар охватил Некрасовский рынок. Видео © LiFE

Во Владивостоке произошёл пожар на Некрасовском рынке, что на Океаническом проспекте. Как сообщили в краевом управлении МЧС, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

"В ходе разведки было установлено, что огнём охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня", — говорится в сообщении ведомства.

Первые расчёты пожарных прибыли туда уже через восемь минут после сигнала о ЧП. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники.