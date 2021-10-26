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Во Владивостоке пожар охватил Некрасовский рынок

Огонь занял уже большую его часть, и есть угроза распространения пламени дальше.

26 октября, 01:14
<p>Фото © <a href="https://vostokmedia.com/news/incident/26-10-2021/kakoy-uzhas-vo-vladivostoke-gorit-nekrasovskiy-rynok-foto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Востокмедиа"</a></p>

Фото © "Востокмедиа"

Во Владивостоке пожар охватил Некрасовский рынок. Видео © LiFE

Во Владивостоке произошёл пожар на Некрасовском рынке, что на Океаническом проспекте. Как сообщили в краевом управлении МЧС, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров.

"В ходе разведки было установлено, что огнём охвачена большая часть одноэтажного рынка. Есть угроза распространения огня", — говорится в сообщении ведомства.

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Первые расчёты пожарных прибыли туда уже через восемь минут после сигнала о ЧП. К тушению привлечены 39 человек личного состава и 11 единиц техники.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в частном доме в Нижегородской области, где погибли трое маленьких детей и пострадала их мать. По предварительным данным, здание оказалось охвачено огнём из-за нарушения правил топки печи.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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