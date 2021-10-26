В России создали систему, способную выявлять драки на видео с камер

В России создали систему, которая сможет выявлять на видео драки, ДТП и факты курения в неположенном месте. Сейчас она проходит тестирование. Ожидается, что система будет готова к концу следующего года. Об этом сообщил гендиректор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков.

"Мы разработали систему, которая позволяет распознать до десяти различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы", — рассказал Теленков в интервью ТАСС.

По его словам, умная система определяет, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться, с точностью от 80% до 95%. Технологией уже заинтересовались крупные заказчики в разных отраслях.

По словам собеседника агентства, нынешней точности системы достаточно для оповещения экстренных служб, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина. Разработка NtechLab понимает, что человек сел в машину, вышел из неё или машины столкнулись. А также она различает машины экстренных служб, в том числе скорой помощи. И может пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.