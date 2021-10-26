Житель Сахалина чудом в последнюю секунду спасся от мчавшегося на него автобуса
Водитель общественного транспорта проехал на красный сигнал светофора. Кадры удалось запечатлеть другому участнику движения.
Кадр из видео © Телеграм-канал / ЧП Сахалин
Житель Сахалина чудом в последнюю секунду спасся от мчавшегося на него автобуса. Видео © Telegram / ЧП Сахалин
Водитель автобуса чуть не сбил пешехода, идущего по зебре в Южно-Сахалинске. Предположительно, это был ребёнок. За секунду до трагедии он успел отпрыгнуть и тем самым спасся. Видео запечатлел регистратор другого автомобиля. На этих кадрах видно, что водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора.
Инцидент произошёл на оживлённом участке дороги в районе Хомутова. Как сообщает ASTV, в администрации Южно-Сахалинска заявили, что в МУП "Транспортная компания" началась проверка. Водителя накажут по всей строгости.
Ранее Лайф рассказывал о том, что легковушка протаранила маму с двумя детьми после ДТП на Домодедовской улице в Москве. В результате происшествия пострадал трёхлетний мальчик — его с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой пришлось доставить в больницу вертолётом санитарной авиации. Мама и ребёнок, находившийся в коляске, повреждений не получили. Сам момент тарана попал на видео.
Комментариев: 0