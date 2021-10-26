Житель Сахалина чудом в последнюю секунду спасся от мчавшегося на него автобуса. Видео © Telegram / ЧП Сахалин

Водитель автобуса чуть не сбил пешехода, идущего по зебре в Южно-Сахалинске. Предположительно, это был ребёнок. За секунду до трагедии он успел отпрыгнуть и тем самым спасся. Видео запечатлел регистратор другого автомобиля. На этих кадрах видно, что водитель автобуса проехал на красный сигнал светофора.

Инцидент произошёл на оживлённом участке дороги в районе Хомутова. Как сообщает ASTV, в администрации Южно-Сахалинска заявили, что в МУП "Транспортная компания" началась проверка. Водителя накажут по всей строгости.