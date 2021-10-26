Учёные сравнили риск получить неврологические осложнения из-за вакцины и самого ковида

Редкие неврологические осложнения сама коронавирусная инфекция вызывает чаще, чем вакцина от неё. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого в Соединённом Королевстве под руководством Оксфордского университета. Была проведена масштабная работа — проверили данные от 32,5 млн британцев.

"К примеру, мы насчитали 145 избыточных [сверх среднестатистической нормы] случаев возникновения синдрома Гийена — Барре [слабость и снижение чувствительности конечностей вследствие поражения периферических нервов] на 10 млн человек в течение 28 дней после анализа на SARS-CoV-2, давшего положительный результат, по сравнению с 38 избыточными случаями на 10 млн человек, которые получили вакцину ChAdOx1nCoV-19 [производства компании AstraZeneca]", — цитирует одну из руководительниц исследования Мартину Патоне журнал Nature Medicine.

В течение 28 дней после первой инъекции препарата Pfizer среди участников исследования было отмечено 60 избыточных случаев кровоизлияния в мозг на 10 млн привитых. Среди наиболее частых неврологических осложнений среди заболевших CoViD-19 оказались воспаления головного и спинного мозга (123 избыточных случая на 10 млн), а также миастенические расстройства, характеризующиеся повышенной утомляемостью мышц (163 избыточных случая на 10 млн). Одна из соавторов исследования заявляет, что после введения вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca эти риски гораздо меньше. В целом учитывали семь редких побочных эффектов, затрагивающих работу нервной системы.