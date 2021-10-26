В Роспотребнадзоре оценили способность тестов выявлять вариант ковида AY.4.2
Ведомство следит за появлением новых штаммов и проверяет на них имеющиеся препараты.
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Большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как, собственно, и многие другие геноварианты", – сказал Хафизов в беседе с РИА "Новости".
Эксперт подчеркнул, что особенность этой линии коронавируса — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется из-за изменчивости. Они не влияют на эффективность тестов.
Ранее Лайф рассказывал, что невакцинированным и не болевшим ковидом россиянам при госпитализации сделают экспресс-тесты. Если результат окажется положительным, в дальнейшем его будут подтверждать проведением ПЦР-исследования.
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