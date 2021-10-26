Переболевшим ковидом россиянам рассказали, когда им могут не выдать QR-код
В Роспотребнадзоре напоминают, что для появления отметки о болезни недостаточно положительного ПЦР-теста из платной клиники.
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Роспотребнадзор не вносит данные в медкарты о том, что человек переболел ковидом. Это делает только лечащий врач. Если пациент с медиком не общался, а лишь сделал тест, ему может быть отказано в получении QR-кода на "Госуслугах". Такое пояснение дала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
"Сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на "Госуслугах", необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", – рассказала она в беседе с порталом Myslo.
Безбородова добавила, что диагноз "коронавирусная инфекция" вносится в историю болезни с определённой кодировкой, в зависимости от того, в какой форме протекало заболевание.
"Именно поэтому необходимо обращаться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами", – резюмировала специалист.
Лайф напоминает, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
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