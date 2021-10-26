Переболевшим ковидом россиянам рассказали, когда им могут не выдать QR-код

Роспотребнадзор не вносит данные в медкарты о том, что человек переболел ковидом. Это делает только лечащий врач. Если пациент с медиком не общался, а лишь сделал тест, ему может быть отказано в получении QR-кода на "Госуслугах". Такое пояснение дала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.

"Сдать тест и получить результаты – это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на "Госуслугах", необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", – рассказала она в беседе с порталом Myslo.

Безбородова добавила, что диагноз "коронавирусная инфекция" вносится в историю болезни с определённой кодировкой, в зависимости от того, в какой форме протекало заболевание.