СК расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в курской поликлинике

СУ СКР по Курской области ведёт расследование о подделке официальных документов (ст. 327 УК РФ), в том числе сертификатов об антиковидных прививках. За подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

"Следователи расследуют уголовное дело о подделке официальных документов. В ходе следствия установлено, что медики одной из городских поликлиник за деньги вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от CoViD-19. После этого выдавали сертификаты о якобы сделанных прививках", — говорится на странице во "ВКонтакте" регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Там напомнили, что лечение от ковида вакцинированного и невакцинированного заболевшего отличается, поэтому о поддельном сертификате всё равно в случае заболевания придётся рассказать врачам.