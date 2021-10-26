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СК расследует дело о подделке сертификатов о вакцинации в курской поликлинике

Сотрудники правоохранительных органов и врачи напомнили об уголовной ответственности за подобные деяния.

26 октября, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

СУ СКР по Курской области ведёт расследование о подделке официальных документов (ст. 327 УК РФ), в том числе сертификатов об антиковидных прививках. За подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

"Следователи расследуют уголовное дело о подделке официальных документов. В ходе следствия установлено, что медики одной из городских поликлиник за деньги вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от CoViD-19. После этого выдавали сертификаты о якобы сделанных прививках", — говорится на странице во "ВКонтакте" регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Там напомнили, что лечение от ковида вакцинированного и невакцинированного заболевшего отличается, поэтому о поддельном сертификате всё равно в случае заболевания придётся рассказать врачам.

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Раньше Лайф сообщал о том, что мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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