В Новосибирске хоккеист местной команды умер сразу после матча
В последней для него встрече в жизни его команда обыграла соперников со счётом 5:4.
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Хоккеист новосибирского клуба "Легион-2" Денис Гнездилов умер сразу после матча своей команды в рамках Сибирской хоккейной лиги. Об этом информирует портал НГС.
Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 24 октября. Спортсмен зашёл в раздевалку стадиона СКА, где ему стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие медики лишь констатировали смерть хоккеиста.
"Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении СХЛ.
Добавим, что в последнем для Гнездилова матче в жизни его "Легион-2" обыграл ещё один любительский клуб — "Гвардия Сибири" — со счётом 5:4.
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