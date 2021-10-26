В Новосибирске хоккеист местной команды умер сразу после матча

Хоккеист новосибирского клуба "Легион-2" Денис Гнездилов умер сразу после матча своей команды в рамках Сибирской хоккейной лиги. Об этом информирует портал НГС.

Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 24 октября. Спортсмен зашёл в раздевалку стадиона СКА, где ему стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие медики лишь констатировали смерть хоккеиста.

"Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении СХЛ.