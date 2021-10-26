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В Новосибирске хоккеист местной команды умер сразу после матча

В последней для него встрече в жизни его команда обыграла соперников со счётом 5:4.

26 октября, 08:11

Фото © Shutterstock

Хоккеист новосибирского клуба "Легион-2" Денис Гнездилов умер сразу после матча своей команды в рамках Сибирской хоккейной лиги. Об этом информирует портал НГС.

Трагический инцидент произошёл в воскресенье, 24 октября. Спортсмен зашёл в раздевалку стадиона СКА, где ему стало плохо и он потерял сознание. Прибывшие медики лишь констатировали смерть хоккеиста.

"Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении СХЛ.

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Добавим, что в последнем для Гнездилова матче в жизни его "Легион-2" обыграл ещё один любительский клуб — "Гвардия Сибири" — со счётом 5:4.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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