"Величайший боец": Экс-чемпион UFC Кормье высказался о годовщине уходе Хабиба из спорта
Россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры, находясь на её пике.
Фото © Instagram / dc_mma
Российский боец Хабиб Нурмагомедов мог завершить свою карьеру с гораздо большим количеством побед. Об этом заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье в посте, посвящённому годовщине ухода коллеги из спорта.
Ровно год назад Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи. Встреча завершилась победой Нурмагомедова, это была его третья защита титула чемпиона в лёгком весе.
"В этот день, год назад, величайший боец ушёл непобежденным, абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Он мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушёл с 29-0. И никто не превзойдёт это достижение", — написал Кормье в своем аккаунте в "Инстаграме".
Лайф напоминает, что ранее Хабиб в ходе марафона "Новое знание" рассказал, кому бы хотел пожать руку в юности. Боец также посоветовал, в какой вид спорта стоит отдавать ребёнка.
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