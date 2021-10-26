Российский боец Хабиб Нурмагомедов мог завершить свою карьеру с гораздо большим количеством побед. Об этом заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье в посте, посвящённому годовщине ухода коллеги из спорта.

Ровно год назад Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи. Встреча завершилась победой Нурмагомедова, это была его третья защита титула чемпиона в лёгком весе.

"В этот день, год назад, величайший боец ушёл непобежденным, абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Он мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушёл с 29-0. И никто не превзойдёт это достижение", — написал Кормье в своем аккаунте в "Инстаграме".