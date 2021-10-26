НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Величайший боец": Экс-чемпион UFC Кормье высказался о годовщине уходе Хабиба из спорта

Россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры, находясь на её пике.

26 октября, 05:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dc_mma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dc_mma</a></p>

Фото © Instagram / dc_mma

Российский боец Хабиб Нурмагомедов мог завершить свою карьеру с гораздо большим количеством побед. Об этом заявил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье в посте, посвящённому годовщине ухода коллеги из спорта.

Ровно год назад Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи. Встреча завершилась победой Нурмагомедова, это была его третья защита титула чемпиона в лёгком весе.

"В этот день, год назад, величайший боец ушёл непобежденным, абсолютным чемпионом мира. Скучаю по ушедшим временам и не могу дождаться встречи в Абу-Даби. Он мог уйти с рекордом 40-0, 50-0, но ушёл с 29-0. И никто не превзойдёт это достижение", — написал Кормье в своем аккаунте в "Инстаграме".

Хабиб меняет профессию: Сложится ли у легенды UFC карьера в большом футболе

Хабиб меняет профессию: Сложится ли у легенды UFC карьера в большом футболе

Лайф напоминает, что ранее Хабиб в ходе марафона "Новое знание" рассказал, кому бы хотел пожать руку в юности. Боец также посоветовал, в какой вид спорта стоит отдавать ребёнка.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1