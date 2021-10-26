"Оценки завышены": Трусова героически выиграла турнир в США, но её победа возмутила недоброжелателей Борьба за золотые медали в турнире фигуристок на Олимпиаде в Пекине началась задолго до старта соревнований. На льду у россиянок нет конкуренток, завистникам приходится использовать другие методы. 25 октября, 21:40 Фото © Instagram / utberidze.eteri

В женском фигурном катании в последнее время появилось чёткое разделение на два дивизиона. В борьбе за победу на крупнейших международных соревнованиях участвуют только спортсменки из России. Представительницам других стран в лучшем случае остаётся претендовать лишь на бронзу. Все попытки изменить ситуацию заранее обречены на провал.

Россиянки вне конкуренции

Стартовавшая в США престижнейшая серия Гран-при лишь подтвердила наметившуюся тенденцию. Золото и серебро в женском одиночном катании увозят в Россию Александра Трусова и Дарья Усачёва. Ученицы Этери Тутберидзе опередили всех соперниц. И лишь Ксения Синицына, занимающаяся в московской спортшколе "Снежные барсы" у Светланы Пановой, не смогла попасть в число призёрок, став в итоге пятой.

Трусова вообще проявила настоящий героизм. Обладательница бронзовой медали ЧМ-2021 получила перед началом соревнований неприятную травму ноги. В официальной тренировке перед короткой программой она участия не принимала. До последнего не исключалась возможность, что 17-летняя спортсменка снимется с этапа Skate America в Лас-Вегасе.

— Конечно, у меня было два варианта — сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать, — говорит Трусова.

В итоге Александра не просто вышла на лёд, а ещё и личный рекорд установила в короткой программе, получив за своё выступление 77,69 балла. В произвольном прокате россиянка существенно облегчила набор прыжков, чтобы не усугубить травму. Вместо традиционных пяти четверных она заявила только один, зато исполнила его выше всяких похвал. Этого ей вполне хватило, чтобы занять итоговое первое место.

📺 Jumping for gold! 🏆 Alexandra Trusova opens her program with a Quad Lutz and wins the Women‘s Event of the ISU GP Skate America 2021 with plenty of margin to spare!



🔗 Watch her full skate on our YouTube channel 👉🏻 https://t.co/eTgZwP4vms#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/gjafuNyehB — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 24, 2021

Усачёва стала второй, совсем чуть-чуть опередив кореянку Ю Ён, завоевавшую бронзу. В короткой программе азиатская фигуристка упала после тройного акселя и врезалась в борт, заняв лишь пятое место. В произвольном прокате представительница Южной Кореи уступила только великолепной Трусовой, но набранных баллов ей не хватило, чтобы добраться до серебряной позиции. Претендовавшие на высокие места японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, показали лишь четвёртый и седьмой результаты соответственно.

По окончании соревнований специалисты признали, что Трусова сделала стратегически правильный ход, сократив количество четверных прыжков до минимума и сделав ставку на надёжность. Да, в сентябре во время контрольных прокатов в Челябинске россиянка чисто исполнила сразу пять прыжков в четыре оборота, но сейчас с больной ногой рисковать было слишком опасно.

— Мы уменьшили контент до одного четверного — это лёгкий вариант. Я рада, что получилось откатать чисто, но хочу больше четверных. В данный момент я не в самой лучшей форме. В хорошей форме я была на контрольных прокатах. Постараюсь её вернуть и отобраться на Олимпиаду, — рассказала Александра.

Фото © ISU

Теория заговора

Что в этой ситуации делать представителям других стран? Вопрос риторический, поскольку на льду с россиянками конкурировать невозможно. На три путёвки в олимпийский Пекин в нашей сборной претендует сразу семь фигуристок, и каждая из них способна побороться за золото Игр. Как всегда, в безнадёжной ситуации соперники россиянок берут на вооружение любые методы, которые хотя бы в теории могут привести к результату. В данном случае в борьбу включились представители СМИ и знаменитые в прошлом спортсмены.

Так, канадская журналистка Беверли Смит выразила мнение, что судьи завысили Трусовой оценки. Понятно, что после разгромного поражения по меньшей мере глупо винить во всех бедах арбитров. Здесь, по всей видимости, идёт работа на будущее. Чтобы на следующих этапах у фигуристок из других стран появился хоть какой-нибудь шанс.

Смит искренне удивилась, что Трусова на этапе Гран-при в США с одним четверным прыжком получила почти такую же оценку, как Анна Щербакова на победном чемпионате мира этого года в Стокгольме (232,27 балла против 233,17). Но самое интересное, что, по мнению журналистки, Александра по качеству катания (владению коньком, связующим элементам, артистизму, композиции и интерпретации музыки и образа) должна была заметно проиграть даже Мияхаре. Да-да, именно Мияхаре, которая в итоге стала лишь седьмой.

— У Сакамото самая высокая оценка за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова стала четвёртой с 69,00. Мияхара почему-то уступила ей (68,91). Только не говорите мне, что Трусову можно хотя бы сравнивать Мияхарой, они совсем на разных уровнях, — написала Смит в "Твиттере".

В борьбе против России все средства хороши

Тему решила развить олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 в командных соревнованиях Меган Дюамель. Она возмутилась низким оценкам Каори Сакамото, занявшей четвёртое место и оставшейся без медалей на Skate America. Очевидно, что знаменитая в прошлом фигуристка сомневается в итоговом распределении наград. По-видимому, она считает, что Усачёвой, с ошибкой исполнившей тройной флип, но в целом откатавшей на очень высоком уровне, не стоило отдавать серебро. Примечательно, что в данном случае канадка переживает даже не за своих соотечественниц, а за представительницу Японии, которую с ней ничего не связывает.

— Кто может мне объяснить оценки Каори? У неё просто потрясающая произвольная программа. Можно отметить и музыку, и прыжки, и энергетику, и силу, и скорость. А вот оценки явно ниже того, что она заслуживает. Я отказываюсь это понимать, — гневно заявила Дюамель.

Поддержали точку зрения олимпийкой чемпионки и зарубежные болельщики. В соцсетях они на все лады распевали, что дебютировавшую во взрослых соревнованиях на международном уровне Усачёву преступно поставили в итоговом протоколе выше Ю Ён и Сакамото.

— Опять эти русские крадут медали, — без доли стеснения написал пользователь Butterfly.

Канадская "подножка" на визовом уровне

Особенно интересно претензии иностранных фанатов звучат на фоне визовой политики той же Канады. Страна кленового листа лишь в последний момент выдала документы на въезд российским фигуристам, заявленным для участия на втором этапе Гран-при. Соревнования пройдут в конце недели в Ванкувере.

Россию в женском одиночном катании на турнире Skate Canada будут представлять рекордсменка мира Камила Валиева, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая победительница европейского первенства Алёна Косторная. Все они могли пропустить важный предолимпийский старт, и тогда 16-летняя надежда американского фигурного катания Алиса Лю получила бы все шансы одержать громкую победу.

Фигурное катание справедливо считается одним из самых красивых видов спорта. Конечно, и здесь грязной борьбы хватает, возможно, кому-то приятнее строить козни, чем наблюдать за грациозными движениями красивых девушек. И всё же выразим надежду, что любителей прекрасного среди болельщиков и специалистов абсолютное большинство. Будет правильнее, чтобы всё решалось непосредственно на льду, а там уже пусть побеждают сильнейшие.

Авторы Роман Фейгин