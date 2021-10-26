Олимпийские чемпионки из сборной Болгарии снялись с ЧМ по художественной гимнастике
Этим летом наши спортсменки впервые с 1996 года остались без золота Игр в этом виде спорта.
Фото © ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH
Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который состоится с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом сообщается на странице Международной федерации гимнастики (FIG) в "Твиттере".
Болгарские гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях на Олимпиаде в Токио, опередив российскую команду, которая многократно подавала протесты на оценки. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает судейство на Играх необъективным.
"К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю, который состоится на этой неделе", — говорится в сообщении пресс-службы FIG.
"Имеет своё мнение": Винер-Усманова прокомментировала заявление болгарской федерации о справедливом судействе на Олимпиаде
Россиянки впервые с 1996 года уехали с Олимпиады без золота в художественной гимнастике. В личном многоборье Дина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля.
Россиянки выступят на чемпионате мира в Японии, а вот Ашрам участия в соревнованиях не примет.
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