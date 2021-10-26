Олимпийские чемпионки из сборной Болгарии снялись с ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Болгарии снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который состоится с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. Об этом сообщается на странице Международной федерации гимнастики (FIG) в "Твиттере".

Болгарские гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях на Олимпиаде в Токио, опередив российскую команду, которая многократно подавала протесты на оценки. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова считает судейство на Играх необъективным.

"К сожалению, олимпийские чемпионки из Болгарии снялись с чемпионата мира в Китакюсю, который состоится на этой неделе", — говорится в сообщении пресс-службы FIG.

Россиянки впервые с 1996 года уехали с Олимпиады без золота в художественной гимнастике. В личном многоборье Дина Аверина стала второй, проиграв Линой Ашрам из Израиля.