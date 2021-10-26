Дыра вместо квартир: Появилось видео с последствиями взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Спасатели уже завершили обследование завалов и убедились, что под ними больше никого нет.
Фото © LIFE
Видео с места взрыва в пятиэтажке в Набережных Челнах. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, который произошёл накануне на уровне четвёртого и пятого этажа. На месте происшествия работают бригады аварийной службы и полиция.
На кадрах видно, что полностью разрушена квартира на пятом этаже, балкон под ней завален обломками. Также заметно, что обрушился весь лестничный пролёт, часть обломков осталась на крыше подъезда. В МЧС также уточняют, что спасатели уже завершили обследование завалов и убедились, что под ними больше никого нет.
Напомним, взрыв в Набережных Челнах произошёл вечером 25 октября. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. По предварительным данным, больше людей под обломками нет.
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