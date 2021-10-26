В распоряжении Лайфа оказались кадры с последствиями взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, который произошёл накануне на уровне четвёртого и пятого этажа. На месте происшествия работают бригады аварийной службы и полиция.

На кадрах видно, что полностью разрушена квартира на пятом этаже, балкон под ней завален обломками. Также заметно, что обрушился весь лестничный пролёт, часть обломков осталась на крыше подъезда. В МЧС также уточняют, что спасатели уже завершили обследование завалов и убедились, что под ними больше никого нет.