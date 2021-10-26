В Барнауле вынесли приговор сутенёрше, избившей девушку за попытку уйти из "бизнеса"
При этом в ходе судебных разбирательств никто из фигурантов уголовного дела не признал своей вины.
Осуждённая Юлия Ш. (справа). Фото © Telegram / SHOT
В Барнауле суд вынес приговор 20-летней сутенёрше Юлии Ш. и её приятелям, которые весной этого года избили и изнасиловали девушку, пытавшуюся выйти из "бизнеса".
Как пишет телеграм-канал SHOT, все фигуранты уголовного дела получили по семь лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить потерпевшей полмиллиона рублей компенсации. Никто из них своей вины так и не признал.
Напомним, шокирующий случай произошёл в Барнауле в середине апреля. Там полицейские спасли 18-летнюю заложницу, которую силой удерживали в одной из квартир. Как оказалось позже, девушка пыталась сбежать от сутенёрши. Та, не желая отпускать "работницу", решила проучить её и наняла двоих мужчин (37 и 26 лет), которые избили и изнасиловали девушку в запертой квартире.
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