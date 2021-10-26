В Барнауле вынесли приговор сутенёрше, избившей девушку за попытку уйти из "бизнеса"

В Барнауле суд вынес приговор 20-летней сутенёрше Юлии Ш. и её приятелям, которые весной этого года избили и изнасиловали девушку, пытавшуюся выйти из "бизнеса".

Как пишет телеграм-канал SHOT, все фигуранты уголовного дела получили по семь лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить потерпевшей полмиллиона рублей компенсации. Никто из них своей вины так и не признал.