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В Барнауле вынесли приговор сутенёрше, избившей девушку за попытку уйти из "бизнеса"

При этом в ходе судебных разбирательств никто из фигурантов уголовного дела не признал своей вины.

26 октября, 06:59
<p>Осуждённая Юлия Ш. (справа). Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Осуждённая Юлия Ш. (справа). Фото © Telegram / SHOT

В Барнауле суд вынес приговор 20-летней сутенёрше Юлии Ш. и её приятелям, которые весной этого года избили и изнасиловали девушку, пытавшуюся выйти из "бизнеса".

Как пишет телеграм-канал SHOT, все фигуранты уголовного дела получили по семь лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить потерпевшей полмиллиона рублей компенсации. Никто из них своей вины так и не признал.

"Хотела выйти из бизнеса": Выпрыгнувшая в Барнауле из окна девушка спасалась от сутенёрши

"Хотела выйти из бизнеса": Выпрыгнувшая в Барнауле из окна девушка спасалась от сутенёрши

Напомним, шокирующий случай произошёл в Барнауле в середине апреля. Там полицейские спасли 18-летнюю заложницу, которую силой удерживали в одной из квартир. Как оказалось позже, девушка пыталась сбежать от сутенёрши. Та, не желая отпускать "работницу", решила проучить её и наняла двоих мужчин (37 и 26 лет), которые избили и изнасиловали девушку в запертой квартире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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