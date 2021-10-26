В Калмыкии в столкнувшемся с КамАЗом автобусе не работали ремни безопасности
Как сообщает СК, компания-перевозчик не обеспечила предрейсовый осмотр технического состояния транспорта.
Пассажирский автобус, в результате ДТП с которым в Калмыкии погибло шесть человек, не был оборудован отвечающими требованиям ремнями безопасности. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.
По версии следствия, перед отправлением водители автобуса не прошли надлежащий медосмотр, а также не была проведена предрейсовая проверка технического состояния транспорта. В результате чего автобус выехал на маршрут с нарушениями требований безопасности перевозки.
"Автобус "Неоплан 116" был выпущен в рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург с ремнями безопасности, не приспособленными для их использования. Это привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем КамАЗ с прицепом, в результате чего пассажиры автобуса, будучи не пристёгнутыми ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести, от которых шесть человек скончались", — говорится в сообщении.
Напомним, авария с пассажирским автобусом, в котором находилось 28 человек, и грузовиком произошла ночью 24 октября. Изначально сообщалось о пяти погибших, среди которых один несовершеннолетний. Однако позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице — у неё диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Ещё восемь человек в результате ДТП получили различные повреждения.
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