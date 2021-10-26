Задержаны владельцы компании-перевозчика и автобуса, столкнувшегося с КамАЗом в Калмыкии

52-летний владелец компании-перевозчика и 35-летний владелец автобуса, столкнувшегося 24 октября с КаМАЗом в Калмыкии, задержаны. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проведены обыски в офисах и жилище индивидуального предпринимателя, и служебных кабинетах автовокзала г. Махачкалы Республики Дагестан, изъяты необходимая документация и мобильные телефоны", – сообщают следователи.

В Следкоме рассказали, что оба мужчины осуществляли перевозки без законных на то оснований. Владелец компании-перевозчика ещё 6 августа внёс в реестр своей лицензии автобус, который и попал в итоге в ДТП. При этом законных оснований на это у него не было.

"В свою очередь, 35-летний владелец автобуса проверку технического состояния транспортного средства не осуществлял, при этом нанял в качестве водителей двух лиц из числа жителей г. Махачкалы, неоднократно привлекавшихся за совершение административных правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, один из которых является его родственником", – добавили в СК РФ.

23 октября автобус был выпущен на рейс в Санкт-Петербург. Ему не провели технический осмотр, а водители выехали без разрешения фельдшеров. В итоге "Неоплан 116" попал в жуткую аварию.