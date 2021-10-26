НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Япония выразила протест России из-за прохода военных кораблей

Российские и китайские военные моряки после совместных учений прошли по проливам Цугару и Осуми.

26 октября, 04:50
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Япония заявила по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных кораблей по проливам Цугару и Осуми. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы наблюдаем такое впервые и продолжаем следить особенно пристально за действиями. По дипломатическим каналам мы выразили свою обеспокоенность обеим странам — России и Китаю. Впредь мы также намерены следить за развитием ситуации", сказал министр.

Тосимицу Мотэги добавил, что Правительство Японии также продолжает предпринимать попытки по решению территориального спора с Россией.

Японцы призвали создать для российского ВМФ "кровавый морской путь"

Японцы призвали создать для российского ВМФ "кровавый морской путь"

Ранее Лайф рассказывал, что корабли России и Китая впервые вместе прошли в проливе между японскими островами. Вторжения в территориальные воды не было.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1