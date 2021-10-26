Япония выразила протест России из-за прохода военных кораблей
Российские и китайские военные моряки после совместных учений прошли по проливам Цугару и Осуми.
Фото © Минобороны РФ
Япония заявила по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных кораблей по проливам Цугару и Осуми. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
"Мы наблюдаем такое впервые и продолжаем следить особенно пристально за действиями. По дипломатическим каналам мы выразили свою обеспокоенность обеим странам — России и Китаю. Впредь мы также намерены следить за развитием ситуации", — сказал министр.
Тосимицу Мотэги добавил, что Правительство Японии также продолжает предпринимать попытки по решению территориального спора с Россией.
Ранее Лайф рассказывал, что корабли России и Китая впервые вместе прошли в проливе между японскими островами. Вторжения в территориальные воды не было.
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