Япония выразила протест России из-за прохода военных кораблей

Япония заявила по дипломатическим каналам России и Китаю о своей обеспокоенности в связи с недавними совместными проходами российских и китайских военных кораблей по проливам Цугару и Осуми. Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

"Мы наблюдаем такое впервые и продолжаем следить особенно пристально за действиями. По дипломатическим каналам мы выразили свою обеспокоенность обеим странам — России и Китаю. Впредь мы также намерены следить за развитием ситуации", — сказал министр.

Тосимицу Мотэги добавил, что Правительство Японии также продолжает предпринимать попытки по решению территориального спора с Россией.