В Набережных Челнах увеличилось количество пострадавших при взрыве квартиры
Жертвой происшествия стала девушка. Её достали из-под завалов, отвезли в больницу, и там она скончалась.
Фото © Мэрия Набережных Челнов
В городе Набережные Челны в Татарстане выросло до пяти человек количество пострадавших при взрыве в квартире. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.
"По состоянию на 07:00 26 октября пострадало пять человек", — приводит ТАСС комментарий ведомства. Детали не приводятся.
Лайф рассказывал, что в результате взрыва произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажа. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Людей под завалами больше нет.
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