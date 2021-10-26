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В Набережных Челнах увеличилось количество пострадавших при взрыве квартиры

Жертвой происшествия стала девушка. Её достали из-под завалов, отвезли в больницу, и там она скончалась.

26 октября, 04:38
<p>Фото © Мэрия Набережных Челнов</p>

Фото © Мэрия Набережных Челнов

В городе Набережные Челны в Татарстане выросло до пяти человек количество пострадавших при взрыве в квартире. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

"По состоянию на 07:00 26 октября пострадало пять человек", — приводит ТАСС комментарий ведомства. Детали не приводятся.

Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять

Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры жаловался, что её пытаются отнять

Лайф рассказывал, что в результате взрыва произошло обрушение на уровне четвёртого и пятого этажа. Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков (вызволение одного из них попало на видео), а также девушку, однако она затем скончалась в больнице. Мужчина, в чьей квартире, предположительно, и прогремел взрыв, тоже был спасён. Людей под завалами больше нет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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