Японская принцесса вышла замуж за своего однокурсника. Видео © Twitter / NHK

Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, официально вступила в брак. Избранником стал её однокурсник Кэй Комуро.

По данным телеканала JNN, сами новобрачные на процедуре бракосочетания не присутствовали, все необходимые документы принёс представитель Управления императорским двором.

Свадьба принцессы первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. На этот счёт давались формальные объяснения, однако реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с её бывшим другом, который требует вернуть ему 4 млн иен (около 35 тысяч долларов), выделенные, в частности, на учёбу Комуро. Стоит вопрос о возврате этих денег.

После выхода замуж Мако покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. Она отказывается и от полагавшегося ей по этому случаю государственного пособия в размере 150 млн иен (более $1,3 млн). По данным японских СМИ, первое время молодожёны поживут на съёмной квартире в Токио, а потом отправятся в Нью-Йорк, где надеются найти работу.