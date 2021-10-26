Птица пробила насквозь стекло в самолёте на скорости 300 км/ч. Видео ©Twitter/Джим Робинс

Пилот сельскохозяйственного самолёта-распылителя в городке Квамбатук на севере австралийского штата Виктория едва не стал жертвой птичьей атаки. Стремительный ибис врезался в лобовое стекло самолёта на скорости примерно 300 км/ч. Пернатое пробило преграду и упало в кабину. Джим Робинс решил, что самое время совершать посадку. Вся кабина была в крови погибшей птицы.

"Только что к полёту прямо в кабине присоединился ибис! Ему, наверное, следовало подождать, пока я приземлюсь!... Приземлился я тоже нормально, хотя вокруг летали осколки стекла и перья! Наверное, меня больше раздражало то, что я больше не мог работать в течение дня! Могло быть и хуже", — написал Робинс у себя в "Твиттере".

Как рассказал пилот и владелец компании Robins Aviation, он отвлёкся, чтобы визуально оценить работу двигателя. В этот момент услышал оглушительный удар в лобовое стекло и треск стекла. Вдруг что-то упало вовнутрь и приземлилось к нему на колени.

"И тогда я понял, что это ибис… которого, к сожалению, больше с нами нет", — рассказал мистер Робинс телеканалу ABC.

Австралиец говорит, что летает уже много лет, и много видел таких случаев, но с клинохвостыми орлами. Они, по его словам, могут быть "довольно вспыльчивыми", особенно, если летать рядом с их гнёздами. Но чтобы ибис ракетой ворвался к нему в кабину — такого ещё не было. После этого случая пилот сразу заменил стекло на сверхпрочное.