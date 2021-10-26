А баллотировался как "ястреб": Обозреватели NI указали на два провала Байдена в политике против России
По мнению авторов статьи, нынешний глава Белого дома оказался подарком для Москвы, хотя предполагалось иное.
Джо Байден. Фото © ТАСС\AP
Президент США Джо Байден с момента вступления в должность допустил уже два провала в политике против России. Об этом пишут на страницах журнала The National Interest два американских обозревателя - Рассел Берман и Рики Гилл. Они обвиняют главу государства в слабости, которая приводит к поражениям Вашингтона.
Первой такой слабостью она называют невозможность США добиться остановки проекта "Северный поток – 2". Обозреватели считает это ни чем иным, как капитуляцией.
"Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (то есть сторонник эскалации отношений. — Прим. ред.), пообещав жёстко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом", — пишут Берман и Гилл.
Вторым провалом они считают жёсткую реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования там американских войск на фоне их вывода из Афганистана.
"Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии", — отмечают авторы статьи.
Вашингтон же лишь "принял во внимание" такую позицию Москвы, пишут обозреватели. По их мнению, при бывшем президенте Дональде Трампе такого бы не было.
Ранее Лайф сообщал, что рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться в июле из-за ситуации с коронавирусом. После вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.
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