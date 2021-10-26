Двухголовый телёнок-мутант с телом свиньи родился в Хакасии

В селе Маткечик Бейского района Хакасии родился двухголовый телёнок-мутант с телом свиньи. Он появился на свет в одном из частных подворий. Животное с редкой генной мутацией не выжило. Для коровы это был первенец, она тоже умерла спустя несколько дней после родов.

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"Мутации могут возникать при близкородственном скрещивании. Департамент ветеринарии напоминает, что на территории республики реализуются мероприятия по проведению искусственного осеменения крупного рогатого скота для владельцев частных подворий", — прокомментировал Минсельхоз республики случившееся.

Там добавили, что причиной мутаций у животных могут быть объекты внешней среды. Некоторые жители республики тем временем уже выдвигают свои версии произошедшего, среди которых — влияние выбросов предприятий. Они вспоминают, что случаи рождения таких мутантов были много лет назад.