Двухголовый телёнок-мутант с телом свиньи родился в Хакасии
В местном Минсельхозе объяснили, что это могло случиться из-за влияния окружающей среды или близкородственного скрещивания животных.
Фото © ТАСС / ZB
В селе Маткечик Бейского района Хакасии родился двухголовый телёнок-мутант с телом свиньи. Он появился на свет в одном из частных подворий. Животное с редкой генной мутацией не выжило. Для коровы это был первенец, она тоже умерла спустя несколько дней после родов.
Фото © Instagram / Новости Хакасии
"Мутации могут возникать при близкородственном скрещивании. Департамент ветеринарии напоминает, что на территории республики реализуются мероприятия по проведению искусственного осеменения крупного рогатого скота для владельцев частных подворий", — прокомментировал Минсельхоз республики случившееся.
Там добавили, что причиной мутаций у животных могут быть объекты внешней среды. Некоторые жители республики тем временем уже выдвигают свои версии произошедшего, среди которых — влияние выбросов предприятий. Они вспоминают, что случаи рождения таких мутантов были много лет назад.
Ранее Лайф писал, что на Балканах родился телёнок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами. При рождении, по словам ветеринаров, все жизненные показатели у малыша были в полном порядке.
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