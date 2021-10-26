Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович вспомнил пословицу, описывая способ восстановить связи с Москвой и Минском. По его мнению, Киеву надо прагматично подойти к вопросу налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

"Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосёт!" — заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Ситуацию, когда Киев в три раза дороже закупает российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой, парламентарий назвал недопустимой. Рабинович также указал на то, что цены непомерно высоки для простых украинцев. По мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведёт к банкротству 70–75% всех предприятий страны.