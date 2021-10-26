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"Ведь наши семьи переплетены": Депутат Рады описал пословицей способ втереться в доверие к Москве и Минску

Вадим Рабинович призвал украинские власти прийти к России и Белоруссии и спокойно предложить решать вопросы прагматично.

26 октября, 03:42
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович вспомнил пословицу, описывая способ восстановить связи с Москвой и Минском. По его мнению, Киеву надо прагматично подойти к вопросу налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

"Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосёт!" заявил Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

Ситуацию, когда Киев в три раза дороже закупает российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой, парламентарий назвал недопустимой. Рабинович также указал на то, что цены непомерно высоки для простых украинцев. По мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведёт к банкротству 70–75% всех предприятий страны.

В Раде считают, что Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" ради топлива

В Раде считают, что Киеву придётся "на коленях ползти в Москву" ради топлива

Ранее Лайф сообщал, что другой депутат Рады призвал Украину готовиться к голоду. Илья Кива предрёк стране болезни, холод и катастрофический конец из-за энергодефицита.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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