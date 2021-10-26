Опрос показал, насколько ухудшилось отношение финнов к России
По мнению эксперта, такая ситуация связана с тем имиджем, с которым страна предстаёт в западных СМИ.
Фото © ТАСС / AP
За девять лет доля финнов, которые положительно относятся к России, сократилась на 30%. Сейчас негативно к соседней стране относится 45% граждан. Таковы результаты опроса, проведённого аналитической организацией Eva.
Также выяснилось, что 60% респондентов видят в России военную угрозу для их государства. Как отмечают в Eva, более тепло по отношению к РФ настроены люди старшего поколения. Также это зависит от образования. Чем выше его уровень, тем хуже отношение человека к России. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в интервью РБК выразил мнение, что такая ситуация связана с тем имиджем, с которым страна предстаёт в западных СМИ.
"Пропаганда, западные СМИ выставляют Россию как государство-агрессор, государство-ревизионист наряду с КНР, которое хочет изменить сложившийся мировой порядок после событий тридцатилетней давности", — сказал Фёдоров.
Ранее Лайф сообщал, что экс-премьер Финляндии нашёл способ сделать "очень плохо" России. Правда, такая возможность появится не скоро, да и самой республике может прийтись несладко.
Комментариев: 0