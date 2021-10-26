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Опрос показал, насколько ухудшилось отношение финнов к России

По мнению эксперта, такая ситуация связана с тем имиджем, с которым страна предстаёт в западных СМИ.

26 октября, 04:37

Фото © ТАСС / AP

За девять лет доля финнов, которые положительно относятся к России, сократилась на 30%. Сейчас негативно к соседней стране относится 45% граждан. Таковы результаты опроса, проведённого аналитической организацией Eva.

Также выяснилось, что 60% респондентов видят в России военную угрозу для их государства. Как отмечают в Eva, более тепло по отношению к РФ настроены люди старшего поколения. Также это зависит от образования. Чем выше его уровень, тем хуже отношение человека к России. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в интервью РБК выразил мнение, что такая ситуация связана с тем имиджем, с которым страна предстаёт в западных СМИ.

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"Пропаганда, западные СМИ выставляют Россию как государство-агрессор, государство-ревизионист наряду с КНР, которое хочет изменить сложившийся мировой порядок после событий тридцатилетней давности", — сказал Фёдоров.

Ранее Лайф сообщал, что экс-премьер Финляндии нашёл способ сделать "очень плохо" России. Правда, такая возможность появится не скоро, да и самой республике может прийтись несладко.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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